Le pétrole bondit de 5 %

Le prix du baril de pétrole bondissait mercredi de plus de 5 % à New York, galvanisé par les inquiétudes sur l'approvisionnement en hydrocarbures russes, mais aussi sur le ralentissement de l'inflation en avril aux Etats-Unis et la baisse de cas de Covid-19 en Chine.

Vers 13H45 GMT (15H45 à Paris), le baril de WTI, référence américaine, grimpait de 5,51 % à 105,26 dollars, quand celui de Brent de la mer du Nord coté à Londres, prenait 4,66 % à 107,23 dollars.