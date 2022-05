Un musée autrichien vient de mettre la main sur une peinture disparue depuis 100 ans

On peut parler d'une (re)découverte pour le moins inattendue. Introuvable depuis 100 ans, le tableau Leopold Czihaczek at the Piano (1907) du peintre autrichien Egon Schiele vient de refaire surface.

C'est le Leopolod Museum de Vienne, en Autriche, qui fait part de la nouvelle. Cette peinture à l'huile, représentant son oncle jouant du piano, "a été retrouvée il y a quelques mois dans une collection privée viennoise, après avoir été portée disparue pendant 100 ans", se félicite par voie de communiqué le musée qui dispose de "la plus éminente collection d'oeuvres d'Egon Schiele". Décédé très jeune (1890-1918) des suites de la grippe espagnole, l'artiste expressionniste a réalisé cette oeuvre peu avant ses 17 ans. Malgré sa courte vie, il"est parvenu à créer une oeuvre [globale] révolutionnaire, reconnue comme l'une des figures les plus formatrices et les plus colorées du modernisme viennois".

Durant les cinq prochaines années, le tableau sera visible au Leopold Museum, mais pas que...

Une première collection NFT pour le musée

Dans la foulée, le musée a également annoncé le lancement de sa première collection NFT du même Egon Schiele. Le tableau fera en effet partie de "la première collection exclusive de NFT du musée comprenant 24 peintures et dessins de Schiele", indique le musée qui coopère pour l'occasion avec LaCollection. Les fonds récoltés serviront à la restauration et à l'expansion de la collection Schiele.

La vente des NFT se déroulera du 16 au 26 mai avec trois catégories (et donc trois gammes de prix) : 3 tableaux ultra rares, 10 tableaux très rares et 11 tableaux rares. "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette première collaboration avec un partenaire européen [...] qui nous permet d'élargir notre offre pour les collectionneurs internationaux tout en permettant aux institutions d'acquérir des oeuvres d'art grâce aux NFT", commentait Jean-Sébastien Beaucamps, CEO et cofondateur de LaCollection.