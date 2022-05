Le tarif du gaz grimpe en Europe ce jeudi

Le marché est préoccupé par l'approvisionnement en gaz russe via l'Ukraine et par l'effet des sanctions russes sur les entreprises énergétiques européennes.

Le gaz sera plus cher en Europe jeudi. Le marché est préoccupé par l'approvisionnement en gaz russe via l'Ukraine et par l'effet des sanctions russes sur les entreprises énergétiques européennes. Sur le marché à terme du gaz naturel néerlandais - la référence pour le prix du gaz en Europe - le prix a augmenté de 11 % mardi matin, avant de redescendre légèrement pour s'établir à environ 102 euros par mégawattheure, soit quelque 6 % de plus que la veille.

Depuis peu, moins de gaz russe transite par l'Ukraine vers l'Europe. La Russie a également annoncé qu'elle avait imposé des sanctions aux entreprises énergétiques européennes. Il reste à voir quelles en seront les conséquences sur le marché du gaz.

Le marché du gaz reste donc très instable, malgré les températures plus élevées et l'offre importante de GNL liquéfié.