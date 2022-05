Ce whisky en édition limitée à plus de 5 000 euros la bouteille va rappeler des souvenirs aux amateurs de Tintin

Les amateurs de whisky et les bédéphiles reconnaîtront sûrement la marque au premier coup d’œil. La distillerie écossaise Loch Lomond, dont les whiskies étaient tant aimés par le Capitaine Haddock, annonce la commercialisation imminente d'une édition exceptionnelle.

Loch Lomond Whiskies a en effet dévoilé le deuxième whisky de sa gamme Remarkable Stills Series : un single malt de 46 ans d'âge. Cette gamme unique a pour but de valoriser sa technique "unique en Ecosse"développée grâce à ses alambics à col droit "inventés par Duncan Thomas dans les années 1950 et installés[à la distillerie] en 1965".

Seulement 200 bouteilles produites

Distillé pour la première fois en 1974, le résultat donne, 46 ans plus tard (dont 44 années passées dans des fûts en chêne américain), un whisky caramélisé et sucré, avec des notes florales de rose, pêche, mangue et vanille, notamment. Une boisson à savourer avec modération, puisqu'elle titre tout de même à 45,3 degrés d'alcool.

©Loch Lomond

"Souvent, les distilleries se concentrent uniquement sur les saveurs créées grâce au passage en fût. Mais chez Loch Lomond Whiskies, nous utilisons tant le procédé de distillation que de maturation pour obtenir une signature et un style distinctif", affirme le maître distillateur des lieux, Michael Henry. "Nous cherchons à créer de nouvelles possibilités au niveau de la création du whisky, raison pour laquelle nous proposons cette collection exceptionnelle de whiskies single malt vieillis en fûts."

Ce breuvage ne sera disponible qu'en quantité limitée puisque seules 200 bouteilles (numérotées) seront mises en vente. Présentées dans un caisson en chêne orné d'une pièce de cuivre, elles seront vendues à 4 500 livres sterling la bouteille, prix de vente conseillé, soit plus de 5 250 euros.

Pour savourer quelques gouttes du breuvage, ce n'est donc pas son oreille mais bien sa tirelire qu'il faudra cette fois casser...