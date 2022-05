Israël augmente sa production de gaz pour approvisionner l'Europe

Israël veut aider l'Europe à s'approvisionner en gaz naturel, maintenant que les pays européens veulent se débarrasser du gaz russe le plus rapidement possible en raison de la guerre en Ukraine. Le pays augmente sa production de gaz à partir de gisements offshore et prévoit de signer des contrats d'approvisionnement avec plusieurs pays européens dans un avenir proche.

C'est ce que rapporte un responsable du ministère israélien de l'Énergie. Israël espère doubler sa production de gaz dans les années à venir pour atteindre 40 milliards de mètres cubes par an. Le pays développe les projets existants et travaille sur de nouveaux gisements de gaz. Actuellement, Israël approvisionne principalement son propre marché intérieur et, via des pipelines, l'Égypte et la Jordanie. Le pays dispose d'importantes réserves de gaz au large de ses côtes.

Une grande partie du gaz supplémentaire qui sera produit sera destinée à l'exportation vers l'Europe, selon le ministère. Ce gaz pourrait potentiellement être transporté vers la Grèce ou, par une voie plus courte, vers la Turquie grâce à la construction de nouveaux gazoducs à travers la mer Méditerranée. Le gaz naturel liquéfié (GNL) d'Israël serait également transporté vers l'Europe via l'Égypte.