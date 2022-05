Accueil Economie Conjoncture La compétitivité de la Belgique va aussi souffrir en 2023 La guerre en Ukraine pèse sur l'économie européenne : la prévision de croissance pour la zone euro cette année est ramenée à 2,7 %, en baisse de 1,3 point de pourcentage par rapport à celle de février, a indiqué lundi la Commission européenne. La Belgique souffre particulièrement... Tout n'est pas sombre pour autant, mais la Belgique se distingue particulièrement par deux ou trois indicateurs particulièrement négatifs. ©BELGA François Mathieu Journaliste - Editorialiste







Par quelque bout qu’on le prenne, l’économie belge souffre. Les projections économiques se suivent ces dernières semaines et se ressemblent toutes : le curseur penche de plus en plus vers un très net ralentissement de l’économie belge en raison de...