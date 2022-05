Le gouvernement belge va émettre un nouvel emprunt d'État, pour la première fois en 3 ans

Pour la première fois en trois ans environ, la Belgique va à nouveau émettre des bons d'Etat, annonce lundi l'Agence fédérale de la dette. Les bons d'État, qui sont destinés aux investisseurs privés, étaient traditionnellement émis environ quatre fois par an. Cependant, les faibles taux d'intérêt ont diminué leur attrait, et la dernière émission a eu lieu en mars 2019. Une obligation d'État à dix ans avait alors un taux d'intérêt de 0,55 % et rapportait un peu moins de 4 millions d'euros.

L'émission aura lieu le 4 juin prochain. Deux bons d'État seront proposés au public: l'un à 5 ans et l'autre à 10 ans. Pour chacun d'eux, le taux sera fixé ce vendredi 20 mai. La période de souscription se déroulera du mardi 24 mai au vendredi 3 juin inclus, avec versement des fonds le mardi 7 juin.

=> Plus d'informations à venir...