Le chef de la banque centrale britannique met en garde contre des prix alimentaires "apocalyptiques"

L'Ukraine dispose de stocks suffisants mais ne peut pas les exporter, a déclaré M. Bailey à une commission parlementaire londonienne. "C'est une préoccupation majeure pour ce pays et pour le monde en développement", a déclaré Andrew Bailey, le directeur général de la banque centrale britannique.

En mars, les prix des denrées alimentaires en Grande-Bretagne avaient déjà augmenté de 5,9 %. Une nouvelle hausse des prix est attendue. L'Ukraine est un grand producteur de blé et d'huile de tournesol.

M. Bailey prévient que la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires augmentera encore l'inflation et provoquera un "choc salarial très important". Le chômage finirait par remonter. Des millions de Britanniques pourraient se retrouver en situation de pauvreté.

À la question de savoir si M. Bailey se sent impuissant à faire quoi que ce soit contre l'inflation croissante, il a répondu "oui".

>> Lire aussi : La guerre en Ukraine va-t-elle créer une insécurité alimentaire durable dans le monde ? : "La pandémie et la guerre ont renforcé les réflexes protectionnistes"

Le chômage a encore baissé à fin mars au Royaume-Uni, où le marché du travail tourne à plein régime, avec des offres d'emploi record tout comme les mouvements d'un poste à l'autre. Cette bonne nouvelle est cependant tempérée par une inflation élevée, qui a un effet négatif sur le salaire réel des travailleurs. Pour les trois mois achevés en mars, le taux de chômage a reculé à 3,7 %, contre 3,8 % fin février, tombant au plus bas depuis 1974 et sous son niveau atteint juste avant la pandémie de Covid-19, a indiqué l'Office national des statistiques (ONS) mardi. Pour la première fois, il y a eu moins de chômeurs que d'emplois vacants.

Le taux d'activité pour sa part augmente, mais reste sous son niveau pré-Covid. "Depuis le début de la pandémie, environ un demi-million de personnes se sont complètement désengagées du marché du travail", note Darren Morgan, de l'ONS. Autre signe que le marché du travail britannique tourne à plein régime : près d'un million de personnes ont changé d'emploi entre janvier et mars, un record, et "à cause de démissions plus que de licenciements".

Avec environ 1,3 million d'offres d'emploi, un record là aussi, "il y a maintenant moins de gens au chômage que d'offres d'emploi, pour la première fois depuis que ces statistiques ont démarré".

Enfin, la croissance de la paie des employés (y compris les bonus) a atteint 7 % sur la période, mais s'élevait à 1,4 % seulement en termes réels (hors inflation).

Hors bonus, qui s'appliquent dans des secteurs comme la construction et surtout la finance, les salaires réels entre janvier et mars ont augmenté de 4,2 %, mais ont diminué "brutalement" hors inflation, remarque Darren Morgan.