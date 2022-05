Face à "l'absence d'efforts" pour les services publics, les syndicats mènent des actions pour davantage de moyens

Plusieurs délégations des syndicats chrétien, socialiste et libéral du secteur public ont rencontré jeudi le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques Petra De Sutter ainsi que les ministres-présidents régionaux Elio Di Rupo, Rudi Vervoort et Jan Jambon. Avant l'action nationale programmée le 31 mai, les représentants des travailleurs leur ont partagé leur mécontentement face à "l'absence d'efforts" pour les services publics et le pouvoir d'achat du personnel. Les syndicats dénoncent une charge de travail "devenue insoutenable" en raison des économies réalisées sur le nombre de membres du personnel et du manque d'appréciation pour leur travail. Ils réclament du personnel et des moyens financiers supplémentaires, ainsi qu'une revalorisation des pensions du secteur public.

"La rencontre était cordiale, nous avons convenu de déposer un cahier de revendications", explique Michel Meyer, le président de la CGSP, au terme de l'entrevue avec le ministre-président wallon Elio Di Rupo. "Nous lui avons rappelé que les services publics avaient contribué à la poursuite des liens sociaux pendant la crise, et que le secteur public ne pouvait pas servir de variable d'ajustement budgétaire."

Le dialogue social reprendra après la journée d'action nationale prévue le 31 mai.