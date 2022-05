Le Sri Lanka est virtuellement en faillite : le taux d'inflation atteint 40 %

Le Sri Lanka était censé rembourser 78 millions de dollars avant le 18 avril. Il y avait une prolongation de 30 jours, mais elle a expiré mercredi et le pays est maintenant "en défaut".

La crise économique au Sri Lanka va de mal en pis. Pour la première fois depuis qu'il a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948, le pays ne peut pas rembourser un prêt et est donc virtuellement en faillite. Nandalal Weerasinghe, le gouverneur de la banque nationale du pays asiatique, a déclaré jeudi que le Sri Lanka ne peut plus effectuer de paiements tant que sa dette n'est pas restructurée. Le Sri Lanka était censé rembourser 78 millions de dollars avant le 18 avril. Il y avait une prolongation de 30 jours, mais elle a expiré mercredi et le pays est maintenant "en défaut".

L'État insulaire était en difficulté en raison de la pandémie. Le tourisme était très important pour l'économie, mais à cause du Covid-19, les touristes sont partis en masse. Le Sri Lanka n'avait plus d'argent pour importer des biens importants comme le carburant et la nourriture. L'inflation pourrait atteindre 40 % dans les mois à venir, a averti le gouverneur jeudi. La crise a déjà provoqué de violentes protestations.

Le gouvernement est en pourparlers avec le FMI et ses créanciers en vue d'un rééchelonnement de la dette. Auparavant, il avait été dit que 3 à 4 milliards de dollars étaient nécessaires pour sortir de la crise.

