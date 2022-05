"Les prix des denrées alimentaires sont à la hausse et devraient le rester, à cause de ces différents facteurs"

La carte de l'IRM sur la situation en Belgique ne laisse pas planner de doute. En date du 20 mai, la moitié de notre territoire était en situation de climat "extrêmement sec" . Des épisodes de sécheresse qui se multiplient en Belgique et plus globalement à l'Europe ces dernières années, et qui sont particulièrement dommageables au secteur agricole....