Inflation record en Belgique : "On va devoir vivre avec cette hausse des prix pendant un certain temps encore" La hausse des prix se poursuit et arrive à des niveaux jamais observés par les jeunes générations de consommateurs. L'économiste Philippe Defeyt s'interroge notamment sur la pertinence des mécanismes de formation des prix de l'énergie. Van Campenhout Patrick Chez nous plus qu'ailleurs en Europe, la hausse des prix de l'énergie a durement touché les portefeuilles des ménages.

Ce n’est pas une surprise, mais ce n’est pas une bonne nouvelle non plus : le niveau de la hausse des prix, l’inflation, a encore progressé, passant d’avril à mai de 8,31 % à 8,97 %. Selon Statbel, l’organisme qui observe l’évolution des prix, c’est le niveau le plus élevé depuis août...