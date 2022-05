Guerre en Ukraine : ce pays réfléchit à introduire une limitation de vitesse provisoire pour économiser le carburant

L'Allemagne ferait bien d'introduire temporairement une limitation de vitesse sur les autoroutes afin d'économiser du carburant. C'est ce qu'affirme le plus haut responsable de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). "Il y a la guerre, il y a une crise énergétique. Et nous ferions mieux de nous préparer à des temps encore plus difficiles", déclare Fatih Birol, chef de l'AIE, dans une interview accordée à Der Spiegel. "Une limitation de la vitesse ne signifierait pas un grand changement dans la vie quotidienne", a déclaré le haut responsable. "Conduire quelques kilomètres/heure plus lentement n'est qu'un petit compromis par rapport à ce que les gens en Ukraine doivent endurer".

Les groupes écologistes ont également profité de la guerre en Ukraine pour réclamer des limitations de vitesse sur les autoroutes allemandes, où il n'existe aucune limitation de vitesse sur certains tronçons d'Autobahn. Auparavant, l'AIE avait préconisé une restriction d'au moins 10 kilomètres par heure comme moyen d'économiser le pétrole.