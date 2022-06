L'Arabie saoudite annonce qu'elle va produire plus de pétrole, les prix baissent

Les prix du pétrole ont quelque peu baissé jeudi, après des informations selon lesquelles l'Arabie Saoudite était prête à produire davantage d'or noir pour compenser la baisse de la production de la Russie à la suite des sanctions occidentales. Autant le baril du WTI américain que celui de Brent de la mer du Nord baissaient de près de 2 %. Le journal britannique financier Financial Times a rapporté que l'Arabie Saoudite avait indiqué à ses alliés occidentaux qu'elle était prête à augmenter sa production. L'information est parue à la veille d'une réunion mensuelle de l'Opep+. Jeudi, les membres du cartel des pays producteurs de pétrole Opep et leurs alliés (Russie et Kazakhstan) devraient s'accorder sur une modeste augmentation de leur production.

Le gouvernement américain a appelé à plusieurs reprises l'Opep+ à augmenter rapidement sa production, afin de contrôler la hausse rapide du prix de l'essence et la forte inflation. La guerre en Ukraine n'a fait qu'aggraver une situation née de la pandémie. Depuis l'invasion russe, les coûts de l'alimentation, des carburants et de l'engrais notamment ont flambé. Les banques centrales sont incitées à agir, ce qui pourrait menacer les perspectives de croissance économique.

Selon le Financial Times, une augmentation immédiate de l'offre de pétrole par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis est discutée. Elle pourrait déjà être annoncée lors de la réunion de jeudi. Les augmentations de production prévues en septembre pourraient être avancées.