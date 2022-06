Engie demande au gouvernement de contribuer au financement de la prolongation des centrales nucléaires

L'entreprise estime que la démolition des cinq réacteurs nucléaires les plus anciens et les investissements supplémentaires dans Doel 4 et Tihange 3 comportent des risques financiers trop importants.

Engie demande au gouvernement fédéral de co-investir dans l'extension des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 et de co-payer l'élimination de déchets nucléaires supplémentaires. L'entreprise énergétique le fait dans une lettre adressée au Premier ministre Alexander De Croo, rapporte la VRT NWS jeudi matin.

Dans la lettre, qui est arrivée au bureau du Premier ministre mardi, Catherine MacGregor, PDG d'Engie, énumère un certain nombre de lignes directrices pour les négociations que l'entreprise énergétique mène avec le gouvernement fédéral. Par exemple, l'entreprise estime que la démolition des cinq réacteurs nucléaires les plus anciens et les investissements supplémentaires dans Doel 4 et Tihange 3 comportent des risques financiers trop importants. Il n'est pas certain que les prix de l'électricité resteront aussi élevés qu'aujourd'hui, ce qui rend incertain le revenu des centrales prolongées.

Le gouvernement fédéral coopérateur ?

Engie veut partager le risque et demande que le gouvernement fédéral, en plus de payer les coûts de la prolongation de la durée de vie, devienne également un coopérateur des deux réacteurs nucléaires restants. Cela signifie que le gouvernement participera à tous les bénéfices et à toutes les pertes. En outre, en tant que copropriétaire, le gouvernement devra payer une partie de l'élimination des déchets nucléaires supplémentaires, indique le PDG d'Engie dans sa lettre.

Dans une réaction à VRT NWS, le Premier ministre De Croo déclare qu'il "ne commente pas les négociations en cours entre le gouvernement fédéral et Engie". "Notre objectif est de prolonger de dix ans les centrales nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3. Dans le même temps, le gouvernement intensifie les investissements dans les énergies renouvelables et dans la recherche de nouveaux réacteurs nucléaires modulaires afin que notre pays puisse devenir beaucoup plus indépendant en termes d'énergie", a-t-il déclaré.

Dans une réaction à Belga, le député N-VA Bert Wollants déclare que les négociations entre le gouvernement et Engie sont toujours dans l'impasse. Selon le spécialiste de l'énergie, cela signifie que la décision de la sortie du nucléaire sera reportée pour la troisième fois. "Nous sommes en juin et nous en sommes toujours au même point. J'ai l'impression que les Verts ont si bien joué le jeu ces derniers mois que même le Premier ministre a cru qu'ils voulaient vraiment donner une chance à l'énergie nucléaire. Et maintenant, le gouvernement tout entier se ridiculise."

Pour le député, ce sont les citoyens et les entreprises qui devront payer la facture. "Alors que partout dans le monde, les gens aspirent à l'indépendance énergétique, le gouvernement De Croo, par ses atermoiements, nous condamne à un gaz naturel extrêmement cher. Les partis gouvernementaux qui ont permis que cela se produise portent une responsabilité écrasante."