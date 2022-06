Le secteur pharma belge a connu une année "exceptionnelle" en termes d'exportations

En 2021, le secteur employait 42.062 personnes (dont 6.342 chercheurs), soit 4 % de plus qu'un an auparavant.

Le secteur biopharmaceutique belge a connu une année florissante l'an dernier, mais "cela ne constitue pas une garantie pour l'avenir", estime vendredi Pharma.be, la coupole de près de 130 entreprises belges actives dans la santé. En 2021, le secteur employait 42.062 personnes (dont 6.342 chercheurs), soit 4 % de plus qu'un an auparavant. La croissance de l'emploi est continue depuis cinq ans et atteint près de 20 % sur ce laps de temps.

L'année dernière a été "exceptionnelle" en termes d'exportations, la position du pays dans la chaîne des vaccins anti-covid ayant joué un rôle important. Le secteur a exporté près de 85 milliards d'euros en 2021, et la balance commerciale est largement excédentaire, de 23,3 milliards d'euros.

"Le secteur reste l'un des plus dynamiques de l'économie belge mais l'environnement reste fragile", nuance Caroline Ven, CEO de Pharma.be. "À l'heure où la compétitivité devient de plus en plus tangible, même au sein de l'Union européenne, la vallée pharmaceutique belge est également confrontée à de sérieux concurrents." Le soutien à ce secteur, à la pointe en recherche et développement, reste donc crucial pour "garantir que les meilleurs soins de santé sont et restent accessibles à la population belge", conclut-elle.