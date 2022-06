La plus grande mission économique belge jamais organisée aux États-Unis est à New York

Après un voyage de 1.400 km, la délégation belge de la plus grande mission économique jamais organisée aux États-Unis a foulé mardi matin le sol de la bouillonnante Big Apple. New York constitue la deuxième étape de cette semaine dédiée aux opportunités économiques noires-jaunes-rouge outre-Atlantique. Trois véhicules attendaient la princesse Astrid, qui emmène la délégation belge, sur le tarmac de l'aéroport de Newark, ainsi que le ministre fédéral du Commerce extérieur David Clarinval et le secrétaire d'État bruxellois au Commerce extérieur Pascal Smet. Le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus a, lui, pris le chemin du centre de production de la Major League de Baseball (MLB) pour une visite des locaux de l'entreprise liégeoise de production vidéo en direct EVS. Le ministre-président flamand Jan Jambon faisait également le voyage avec la flopée d'entrepreneuses et chefs d'entreprises, académiques et journalistes.

Les 541 membres de cette première mission hors Europe depuis la pandémie de coronavirus ont quitté Atlanta, ses buildings en ordre dispersé et ses habitants décontractés.

Le déplacement en Géorgie a été fructueux en contacts, chaque soirée proposant son moment de réseautage mais aussi grâce aux rencontres professionnelles (B2B). Il faut dire que cet État discret du sud-est des États-Unis offre de nombreuses opportunités, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle, de la Fintech, de l'e-gaming ou encore des sciences de la vie. C'est par exemple à Smyrna, à une petite demi-heure d'Atlanta, que l'entreprise de biopharmaceutique UCB a implanté de nouveaux locaux, inaugurés lundi en présence de la princesse Astrid.

Au total, le commerce de la Géorgie avec la Belgique s'est élevé à 3,2 milliards de dollars en 2021, pour une croissance de 29 % par rapport à 2020, et de 157% depuis 2017.

Cap à présent sur la Grosse Pomme, que les Belges espèrent croquer à pleines dents.