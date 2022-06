Le couple royal en République démocratique du Congo pour redonner "un nouveau souffle" à la coopération entre les deux pays

Le roi Philippe entame ce mardi sa première visite officielle en République démocratique du Congo, en vue de relancer le partenariat avec le président Tshisekedi et poursuivre le travail de mémoire sur la période coloniale, encore omniprésente dans les esprits.

Le couple royal décolle mardi matin de Melsbroek à destination de la République démocratique du Congo. Cette visite royale, initialement prévue pour célébrer les 60 ans de l'ancienne colonie belge en 2020, a été reportée à trois reprises, deux fois pour cause de Covid et une fois en raison du conflit en Ukraine.

Soixante-deux ans après l'indépendance, et douze ans après la dernière visite d'un souverain belge, le roi Philippe et la reine Mathilde fouleront pour la première fois le sol congolais en tant que couple royal. Ils seront accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), de la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir (Vooruit) et du secrétaire d'État chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine (PS).

Un déplacement de six jours, à l'invitation de Félix Tshisekedi, qui a lieu deux ans après que Philippe a exprimé dans une lettre au chef de l'Etat congolais ses "plus profonds regrets" pour les "blessures" de la colonisation, une première historique. Le souverain qui règne depuis 2013 avait regretté les "actes de violence et de cruauté" commis à l'époque où son ancêtre Léopold II avait fait du Congo sa propriété personnelle (1885-1908), avant le demi-siècle de présence de l'Etat belge.

Un "nouveau souffle"

Douze ans après la dernière visite d'un souverain belge (Albert II en 2010), celle-ci vise aussi à marquer le réchauffement d'une relation qui fut difficile pendant la fin de la présidence de Joseph Kabila (2001-2018). Ce dernier a été critiqué y compris par Bruxelles pour s'être maintenu au pouvoir au-delà de son deuxième mandat, en violation de la Constitution de son pays. La coopération a été un temps suspendue.

Mais des membres du gouvernement belge sont retournés à Kinshasa après l'arrivée au pouvoir de M. Tshisekedi - dont l'ex Première ministre Sophie Wilmès début 2020 -, et le roi veut contribuer au "nouveau souffle" donné au partenariat depuis 2019, souligne-t-on au palais. Il s'agit d'"encourager les efforts de réforme".

Santé, éducation, formation, protection des forêts : Philippe et Mathilde auront au fil de leur visite un aperçu des secteurs où s'exerce l'aide au développement de la RDC, dont la Belgique est un partenaire clé, quatrième bailleur de fonds du géant africain après les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne.