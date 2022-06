Le PIB en hausse de 0,6% dans la zone euro : la Belgique juste en dessous de la moyenne continentale

Au cours du premier trimestre 2022, le PIB a augmenté de 0,6 % dans la zone euro et de 0,7 % dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Sur base annuelle, les variations sont plus marquées avec une hausse de 5,4 % dans la zone euro et de 5,6 % dans l'UE par rapport au premier trimestre 2021. Sur base trimestrielle, l'Irlande (+10,8 %) a enregistré la plus forte hausse du PIB, suivie de la Roumanie (+5,2 %) et de la Lettonie (+3,6 %). Des baisses ont été enregistrées en Suède (-0,8 %), en France (-0,2 %) et au Danemark (-0,1 %). La Belgique (+0,5 %) se situe juste en dessous de la moyenne continentale. Sur base annuelle, la croissance de l'économie belge a été de 4,9 %.

Le bureau européen de statistiques a également publié des données sur l'emploi. Le nombre de personnes ayant un travail a augmenté de 0,6 % dans la zone euro et de 0,5 % dans l'UE au premier trimestre par rapport au trimestre précédent. Le nombre d'heures travaillées a augmenté de 1,3 % dans la zone euro et de 1,1 % dans l'UE.

Selon les estimations d'Eurostat, au premier trimestre, 212 millions de personnes avaient un emploi dans l'UE, dont 162,9 millions dans la zone euro. Par rapport à la situation d'avant-crise, l'emploi mesuré en nombre de personnes dans la zone euro était de 1,6 million au-dessus du niveau du quatrième trimestre 2019 et de 2,2 millions au-dessus de ce niveau dans l'UE.

En combinant les données du PIB à celles de l'emploi, Eurostat dresse une estimation de la productivité du travail. L'analyse de la croissance par rapport au même trimestre des années précédentes montre que la croissance de la productivité a fluctué autour de 1 % dans les deux zones (euro et UE) entre 2013 et 2018 avant que la pandémie de Covid-19 ne provoque une forte volatilité en 2020. Au premier trimestre 2022, la productivité basée sur les personnes a augmenté, par rapport au même trimestre de l'année précédente, de 2,5 % dans la zone euro et de 2,7 % dans l'UE, a calculé Eurostat.