Aucun autre pays ne subira d'arrêt d'approvisionnement en gaz russe, assure le Kremlin

La Pologne, la Bulgarie, la Finlande, les Pays-Bas et le Danemark ne reçoivent plus de gaz de la Russie, mais le Kremlin affirme qu'aucun autre pays ne sera ajouté à cette liste. Interrogé sur l'éventualité de nouveaux arrêts d'approvisionnement en gaz, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi à l'agence de presse publique Interfax : "Non. Le système fonctionne, le système a été ajusté, et ceux qui reçoivent du gaz travaillent désormais selon le nouveau système."

Le président russe Vladimir Poutine a appelé à la création d'un nouveau système de paiement fin mars, en réponse aux sanctions occidentales qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La procédure exige que les acheteurs de gaz ouvrent un compte en euros et un compte en roubles auprès de la Gazprombank à Moscou. Toutefois, la Pologne, la Bulgarie, la Finlande, les Pays-Bas et le Danemark ont refusé d'appliquer le nouveau régime.