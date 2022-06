Edenred lance un site de ventes en ligne pour dépenser les éco-chèques

La plateforme "Edenred Ecoshop" regroupe uniquement des produits et services pouvant être achetés via des éco-chèques.

Edenred, l'un des principaux émetteurs d'éco-chèques en Belgique (avec Sodexo et Monizze), lance une plateforme de ventes en ligne, annonce-t-il jeudi. Elle regroupe uniquement des produits et services pouvant être achetés via cette solution de paiement à usage spécifique. Edenred Ecoshop permet d'utiliser directement en ligne les éco-chèques de cet émetteur dans divers catégories : épicerie, cosmétique, maison, mode, enfants, high-tech, ...

Près de deux millions de Belges reçoivent des éco-chèques, un dispositif créé début 2009 à l'initiative des partenaires sociaux pour influencer le comportement d'achat du consommateur. A l'origine, le montant à octroyer aux travailleurs via des éco-chèques était de 125 euros, il est désormais de 250 euros et n'a plus évolué depuis, ce que regrette Edenred.