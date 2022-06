Avec la hausse des prix du lait, l'industrie laitière belge en difficulté

Elle est cependant parvenue à garantir l'offre en produits laitiers et à assurer la stabilité du chiffre d'affaires et de l'emploi.

Avec la hausse des prix du lait, celle des matières premières, mais aussi des restructurations dans le secteur et la guerre en Ukraine, l'industrie laitière belge traverse des eaux agitées. Elle est cependant parvenue à garantir l'offre en produits laitiers et à assurer la stabilité du chiffre d'affaires et de l'emploi, souligne vendredi la Confédération belge de l'Industrie laitière (CBL) à l'occasion de son assemblée générale annuelle. La CBL appelle à "chérir" l'industrie laitière belge. Les prix du lait ont augmenté ces derniers mois dans un contexte de recul de l'offre de lait dans l'Union européenne. Selon la CBL, la hausse a atteint 29 % à l'automne dernier et la progression du prix du lait atteint même 40 % au premier trimestre 2022. "Ce sont de bonnes nouvelles pour le producteur laitier, qui voit aussi ses coûts augmenter", reconnaissent les transformateurs. "Mais ceci, conjugué à l'augmentation des prix de l'énergie, des emballages, des salaires ?, a engendré une énorme hausse des coûts pour l'industrie laitière".

Pour la CBL, "il est navrant de constater que c'est précisément au sein de notre propre marché intérieur que la répercussion des hausses a été quasiment impossible alors que ces augmentations de prix ont été honorées dans le B2B et les exportations". Les réorganisations survenues au sein du paysage laitier, avec une faillite, une fermeture d'usine et des reprises, n'y sont pas étrangères, estime-t-on.

Malgré tout, l'industrie laitière belge est parvenue à réaliser un chiffre d'affaires stable de 5,4 milliards d'euros (+2 %), avec un niveau d'emploi (6.152) qui stagne après cinq années de progression. Le Brexit n'a pas empêché les transformateurs laitiers belges d'augmenter de 30 % leurs exportations en volume vers le Royaume-Uni.

Les importations du secteur atteignent 3,9 milliards d'euros (+12 %) et les exportations 4,1 milliards d'euros (+7 %), ce qui donne une balance commerciale positive mais en forte baisse, à 160 millions d'euros. Quant aux investissements du secteur, ils progressent de 23 %, à près de 170 millions d'euros, "un record pour l'industrie laitière" que la CBL qualifie de "particulièrement prometteur".

"En ces temps incertains, j'appelle chacun à chérir notre approvisionnement local en lait, nous en aurons encore grandement besoin", déclare l'administrateur délégué de la CBL, Renaat Debergh, cité dans un communiqué.

La CBL dénonce enfin le récent accord trouvé au sein du gouvernement flamand afin de réduire les émissions d'azote au nord du pays. Pour la CBL, qui se dit favorable à l'objectif mais opposé aux moyens proposés pour arriver, l'actuelle proposition entraînera un recul de la production laitière flamande d'environ 20 %. "De ce fait, notre autosuffisance en produits laitiers risque de tomber sous les 100% et une restructuration considérable de l'industrie laitière avec des pertes d'emploi dans les régions rurales n'est pas à exclure", avertit l'industrie laitière, pour qui les objectifs d'émission d'azote peuvent être atteints "au travers de l'innovation, de mesures technologiques et d'une adaptation de l'alimentation du bétail."