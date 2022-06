Un tiers des investisseurs s'attend à une hausse des taux sur les comptes d'épargne dans les 12 prochains mois, selon le dernier baromètre des investisseurs d'ING publié vendredi. Un baromètre qui a par ailleurs encore reculé en mai, pour se trouver pour le quatrième mois consécutif sous le niveau neutre. En outre, près de la moitié des investisseurs s'attendent à ce que le marché boursier perde du terrain dans les mois à venir.

Selon l'enquête d'ING, les livrets d'épargne deviendraient donc plus attrayants, avec la hausse des taux d'intérêts, mais les actions resteraient cependant populaires.

Alors que tout semble indiquer que les taux d'intérêt sont prêts à remonter après des années de baisse, "on peut s'attendre à ce que le comportement des investisseurs change également", poursuit ING. "L'enquête indique clairement que des taux d'intérêt plus élevés encourageront l'épargne chez les investisseurs belges. Si le taux sur les comptes épargne était de 1 %, 23 % des répondants épargneraient davantage qu'aujourd'hui, tandis que si le taux était de 3 %, près de la moitié d'entre eux épargneraient davantage. Avec un taux d'intérêt de 3 %, le compte d'épargne deviendrait aussi clairement plus populaire, puisque 38 % des investisseurs affirment qu'ils garderaient alors relativement plus d'argent sur des comptes d'épargne."

Tant que les taux d'intérêt n'augmentent pas trop, les actions ou les fonds d'actions restent populaires, tandis que l'attrait de l'immobilier s'estompe, anticipe encore ING.