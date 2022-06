Bientôt des trains de nuit vers le sud de la France ?

Le tour-opérateur néerlandais Sunweb souhaite proposer des trains de nuit vers les stations de ski et les plages françaises. La société coopère avec la start-up belgo-néerlandaise European Sleeper, ont annoncé les deux parties lundi. Au plus tôt l'hiver prochain, le train de nuit partirait d'Amsterdam vers la France via Bruxelles. Sunweb et European Sleeper ont l'ambition de débuter dès cet hiver avec des trains de nuit vers les Alpes françaises. La prochaine étape devrait être un train de nuit qui, en été, emmènerait les passagers en bord de plage dans le sud de la France sans avoir à changer de train.

On ne sait pas encore exactement quelles destinations seront desservies. Les discussions sont en cours pour évaluer les options les plus attractives.