Accueil Economie Conjoncture Pierre Wunsch (BNB): "Un ralentissement de l’économie est souhaitable" Pour éviter un "hard landing" (atterrissage en catastrophe) de l’économie, le gouverneur de la Banque nationale estime souhaitable que l’économie ralentisse. Cela tombe bien, c’est exactement ce qui est en train de se produire. L’économie belge retrouverait de l’allant au quatrième trimestre. Les finances publiques belges sont par contre dans un état déplorable. François Mathieu Journaliste - Editorialiste





Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale Belge (BNB). ©BELGA

"Je veux être clair. On a un problème de finances publiques en Belgique. On a aussi un réel problème de compétitivité des entreprises et oui, il y a aussi un impact de la crise sur les salaires réels...