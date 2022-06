Télécoms : record historique de plus de 1 milliard d'euros d'investissements en 2021

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a enregistré en 2021 un niveau record d'investissements sur le marché des télécoms, annonce-t-il lundi dans un communiqué relatif à son rapport annuel sur les chiffres du marché des communications électroniques (segment fixe et mobile). L'année dernière, les investissements dans le segment fixe ont augmenté de pas moins de 23 % pour atteindre 1,022 milliard d'euros, soit un record historique. Cela correspond à 59 % du total des dépenses d'investissement, soit 2 % de plus qu'un an auparavant. Ceci est dû au déploiement de la fibre optique, selon l'IBPT.

En 2021, 3,9 % de connexions haut débit fixes de détail supplémentaires ont par ailleurs été réalisées. Les connexions haut débit sur le marché de gros sont également en augmentation: à la fin de 2021, un volume total de 477.497 lignes d'accès à haut débit a été vendu, soit 70.937 de plus qu'un an auparavant.

Le trafic haut débit fixe augmente également, de 13 %, ce qui est nettement inférieur à l'augmentation de 52 % enregistrée par l'IBPT dans le rapport de l'année dernière. L'institut note toutefois que les offres groupées sont de plus en plus utilisées : en 2021, 3,4 millions d'offres groupées ont été achetées.

En moyenne, 239 gigaoctets de plus sont consommés par mois par ligne fixe à haut débit. Ce chiffre a donc plus que doublé en trois ans. En 2018, la moyenne était de 114,35 gigaoctets par mois.

Baisse des raccordements à la télévision

Le nombre de raccordements à la télévision (hors satellite, y compris la télévision via une application) affiche une légère baisse pour la troisième année consécutive: -5.413 pour un total de 4,460 millions de raccordements. Après l'abandon de la télévision analogique, le taux d'adoption de la télévision passe à 81,4 %. Parmi les ménages qui possèdent la télévision, 1,6 % l'ont via une application, indique l'IBPT.

Ce dernier précise dans son rapport que le segment fixe a généré 0,6% de chiffre d'affaires supplémentaire en 2021, pour un total de 3,71 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires provient pour 81 % de la vente de téléphonie, de haut débit et de données aux consommateurs. Proximus reste le plus grand acteur national, note l'IBPT.

En 2021, le nombre de lignes entièrement basées sur la fibre optique a augmenté de 71 %, pour atteindre 151.848. Toutefois souligne l'IBPT, la part de la fibre optique dans le nombre total de lignes fixes à haut débit reste faible, avec 3 % (+1,2 %). En 2021, la Belgique reste donc en dessous de la moyenne européenne en ce qui concerne la couverture en fibre optique (6,5 % des ménages belges contre 42,5 % dans l'UE27). Le câble reste en tête pour le haut débit, tandis que la technologie DSL perd lentement des clients.

Au cours de l'année 2020 du coronavirus, la téléphonie fixe a connu une forte reprise avec une augmentation du trafic vocal de 14,7 %. L'année dernière, cependant, le trafic téléphonique vocal fixe a encore baissé de 19,7 % pour un total de 5,18 milliards de minutes. Cela signifie que le volume de voix fixe tombe en dessous du niveau de 2019. Parallèlement, le nombre total d'accès au réseau téléphonique fixe a diminué de 9,4 %. En 2011, 66 % des ménages disposaient encore d'une ligne téléphonique fixe, 10 ans plus tard, ils ne sont plus que 50,3 %, fait encore savoir l'IBPT.