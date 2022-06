La Belgique voit les taux remonter aussi pour ses emprunts à court terme

L'Etat belge a emprunté un peu plus de deux milliards d'euros à court terme mardi, par le truchement de certificats de trésorerie, avec des taux d'intérêt en hausse sensible, selon des chiffres communiqués par l'Agence fédérale de la Dette. Une première ligne, à échéance de trois mois (8 septembre 2022), a permis de lever 1,115 milliard d'euros. Si les taux sont, dans ce cas, restés négatifs (-0,434 %), comme c'est la tendance depuis plusieurs années, la Belgique a aussi emprunté 0,945 milliard d'euros à près d'un an (échéance 11 mai 2023) à un taux positif (0,658 %), pour la première fois depuis plusieurs années.

Sur le marché secondaire, là où s'échange la dette déjà émise, les taux d'intérêt des obligations belges à 10 ans sont repassés la semaine dernière au-dessus des 2 %, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 2014, alors qu'ils étaient encore négatifs fin 2020, en pleine pandémie.

La Banque centrale européenne (BCE) vient d'annoncer la fin de ses rachats de dette publique et une hausse prochaine de ses taux directeurs de 25 points de base qui sera entérinée lors de sa prochaine réunion le 21 juillet. La Fed a pour sa part déjà commencé à relever ses taux, de même que la Banque d'Angleterre.

