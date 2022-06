Les dégâts infligés au secteur agricole ukrainien depuis le début de l'invasion russe sont évalués à 4,3 milliards de dollars (4,1 milliards d'euros), selon une étude commandée par le ministère ukrainien de l'Agriculture et publiée jeudi.

Guerre en Ukraine: plus de 4 milliards d'euros de dégâts sur l'agriculture ukrainienne, selon Kiev

De vastes zones ont été endommagées ou contaminées par les mines, de sorte que 1,43 milliard de dollars de récoltes est perdu. Le coût des études de sol et du déminage est estimé à 436 millions de dollars, tandis que 926 millions de dollars de matériel ont été détruits. Les systèmes d'irrigation dans les zones occupées par la Russie dans le sud du pays ont été endommagés pour un montant de 225 millions de dollars et les dégâts aux silos à grains sont estimés à 272 millions de dollars. En outre, la Russie a transporté des céréales depuis les territoires occupés pour un montant de 613 millions de dollars.

Les pertes de production pour le bétail se sont élevées à 136 millions. Le bétail est mort non seulement des bombardements, mais aussi du manque de nourriture ou de mauvais soins. Selon le rapport, 42.000 moutons et chèvres, 92.000 bovins, 258.000 porcs et 5,7 millions de volailles sont morts.