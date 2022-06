Le bourgmestre de Genk devient président de Fluvius

Wim Dries, le bourgmestre CD&V de Genk, est le nouveau président de la société de réseau Fluvius. Il succède à son camarade de parti Piet Buyse, bourgmestre de Dendermonde. Le changement au milieu de la période du conseil d'administration avait été convenu plus tôt. Dries était déjà président d'Infrax, qui a fusionné avec Eandis pour devenir Fluvius, entre 2013 et 2018. Il est également président de l'Association des villes et communes flamandes.

"Notre société évolue vers un mix énergétique neutre sur le plan climatique", déclare M. Dries. "Cela pose de nombreux défis à Fluvius. Et le soutien des actionnaires, les villes et municipalités flamandes, est essentiel si nous voulons y parvenir ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons une responsabilité importante, y compris par une attitude exemplaire, pour amener nos citoyens à adopter le changement de comportement nécessaire en ce qui concerne l'utilisation d'une énergie moindre et respectueuse de l'environnement."