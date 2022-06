Manifestation nationale ce lundi : la SNCB adapte son offre

La SNCB fera rouler des trains supplémentaires lundi en raison de la manifestation nationale prévue ce jour-là à Bruxelles. La compagnie ferroviaire conseille aux voyageurs d'éviter autant que faire se peut de prendre le train lors des heures de pointe lundi. La manifestation, organisée en front commun syndical, devrait réunir des milliers de manifestants pour le pouvoir d'achat et pour une modification de la loi de 1996 qui encadre l'évolution des salaires. Les manifestants sont attendus dès 10h près de la gare de Bruxelles-Nord pour un départ à 11h de la manifestation.

De nombreux manifestants devraient se rendre à Bruxelles en train. Aucun préavis de grève n'a été déposé par les syndicats au sein de la SNCB: les trains rouleront donc.

La compagnie ferroviaire s'attend à une forte affluence et conseille aux voyageurs de bien préparer leur voyage et d'éviter si possible de prendre le train lundi aux heures de pointe (arrivée à Bruxelles-Nord entre 9 et 11h et départ à Bruxelles-Midi entre 12h30 et 16h).

Aucun tarif spécial n'est prévu par la SNCB pour les manifestants, contrairement à ce qui a déjà été fait dans le passé.