UE : la Hongrie bloque l'adoption de l'impôt minimum des multinationales

La Hongrie s'est opposée vendredi à la transposition dans le droit européen de l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales, une priorité de la présidence française du Conseil de l'Union européenne soutenue par l'ensemble des autres États membres.

La France souhaite que l'Union européenne soit la première entité juridique à donner une réalité au projet historique approuvé l'an dernier par près de 140 pays - dont la Hongrie - sous l'égide de l'OCDE, après cinq années de débat.

Un vote à l'unanimité des 27 pays membres est nécessaire pour valider le projet de directive préparé par la Commission européenne.

Il était bloqué depuis des mois par la Pologne qui a finalement levé son opposition vendredi. Mais la Hongrie, qui avait donné son accord lors d'un vote début avril, a mis son veto en invoquant l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie, lors d'une réunion des ministres des Finances de l'UE (Ecofin) vendredi à Luxembourg.

Dans le contexte actuel de forte inflation, "l'introduction d'un impôt minimum mondial causerait de graves dommages aux économies européennes", a affirmé le ministre hongrois des Finances Mihaly Varga. "L'Europe n'est pas en retard, car jusqu'à présent, aucun de nos partenaires, que ce soit en Amérique ou en Asie, n'a encore transposé" juridiquement ce projet, a-t-il souligné.

Le ministre français Bruno Le Maire a malgré tout assuré qu'il souhaitait conclure ce chantier "historique" avant la fin de la présidence française du Conseil de l'UE fin juin. "Il reste quelques jours et je compte sur la bonne volonté du gouvernement hongrois pour lever son opposition, a-t-il dit. Il s'agit de mettre fin au dumping fiscal en Europe, ce qui est attendu par tous nos concitoyens et encore plus en période de crise. Nous leur donnerons raison".

Entrée en vigueur au 31 décembre 2023

L'entrée en vigueur de la mesure en Europe est prévue au 31 décembre 2023.

Lors de la dernière réunion Ecofin, le 24 mai, Varsovie, alors seule contre ses 26 partenaires, avait réitéré son opposition, invoquant un motif technique. Mais ce veto était perçu à Bruxelles comme un moyen de pression pour obtenir le déblocage des 35,4 milliards d'euros de subventions et prêts prévus pour la Pologne dans le cadre du plan de relance européen. La Commission a donné le 1er juin son feu vert à ce plan, bloqué depuis plus d'un an à cause des manquements reprochés à Varsovie en matière d'indépendance de la justice.

Le plan hongrois, doté de 7,2 milliards d'euros de subventions, est en revanche toujours bloqué pour cause de lutte insuffisante contre la corruption. L'impôt minimum mondial n'est qu'une partie (dite pilier 2) de l'accord de l'OCDE.

Le premier pilier, qui vise notamment les géants du numérique, prévoit l'imposition des entreprises là où elles réalisent leurs bénéfices pour mettre fin à certaines pratiques d'évasion fiscale. Il nécessite un accord international qui n'est pas encore finalisé.

Pour lever les réserves de la Pologne, qui réclamait de lier juridiquement les deux piliers, la France a fait ajouter une déclaration exprimant la volonté de la Commission de les mettre en oeuvre le plus rapidement possible. Cet ajout a toutefois été jugé insuffisant par Budapest.