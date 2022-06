Le taux d'inflation annuel a poursuivi sa flambée en mai dans la zone euro

Un an auparavant, ce taux était de 2 %.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a poursuivi sa flambée en mai, en atteignant 8,1 %, contre 7,4 % en avril, confirment les chiffres publiés vendredi par l'office statistique de l'Union européenne, Eurostat. Un an auparavant, ce taux était de 2 %.

Le taux d'inflation annuel de l'UE s'établit lui à 8,8 % en mai 2022, contre 8,1 % en avril et 2,3 % un an plus tôt.