"La demande des syndicats de faire encore exploser les coûts salariaux des entreprises est inacceptable", scande la FEB

Les actions syndicales de lundi menées pour défendre le pouvoir d'achat des travailleurs constituent un bel exemple de politique de l'autruche, estime le CEO de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Pieter Timmermans. Il a été confirmé par plusieurs instances, dont la Banque nationale récemment, que - contrairement à nos pays voisins - le pouvoir d'achat des familles est protégé par l'indexation automatique des salaires et des allocations, rappelle la fédération patronale. "La BNB a calculé que l'indexation automatique des salaires entraînera une hausse des salaires de 5,5 % respectivement en 2022 et en 2023. Cela signifie une augmentation du coût salarial total de plus de 11 %, soit près de 5 % de plus que ce qui est attendu dans nos trois pays voisins, ce qui porterait à nouveau notre handicap salarial absolu à environ 16 %".

Si, à court terme, l'indexation automatique des salaires assure une bien meilleure protection du pouvoir d'achat que dans les pays voisins (+2,0 % en 2022-2024) et que le revenu disponible des ménages en termes réels continue même d'augmenter (+4,5 % en 2022-2024), "les conséquences pour les entreprises belges risquent d'être désastreuses", avertit la FEB.

"La demande des syndicats de supprimer la loi sur la norme salariale et donc de faire encore exploser les coûts salariaux des entreprises est inacceptable. En effet, cela pousse nos entreprises - qui reportent déjà des investissements et des recrutements - encore plus loin dans le gouffre. Au final, les revendications des syndicats favorisent des pertes d'emplois, des délocalisations et des restructurations", martèle la FEB.

Une journée d'action "contre-productive"

Voka, le réseau flamand d'entreprises, constate ce lundi "en général, une volonté limitée d'agir" sur le parquet des entreprises flamandes. L'aéroport national, en particulier, est fortement touché, de même que certaines grandes entreprises réparties dans les différentes provinces. "Malgré les perturbations limitées, la journée d'action inflige à notre économie des dommages supplémentaires et met la compétitivité des entreprises sous une pression accrue", rapporte Voka dans une réaction. "Les syndicats annoncent déjà une rentrée sociale chaude, ce qui est incompréhensible". "La compétitivité de nos entreprises est déjà soumise à une forte pression ; cette journée d'action est contre-productive et ajoute de nouveaux dommages inutiles", a déclaré Hans Maertens, directeur général du Voka. "En particulier, la situation à l'aéroport national est inacceptable et affecte l'image internationale de notre pays. Asseyons-nous avec les syndicats, les employeurs et le gouvernement pour éviter de nouvelles actions plus tard dans l'année."

Lundi matin, le Voka a organisé une enquête auprès des entreprises des différentes provinces flamandes. Un certain nombre d'entreprises sont gênées par la journée d'action et doivent adapter leurs activités en interne, par exemple parce qu'un certain nombre d'employés participent à la manifestation nationale ou parce que les transports publics sont perturbés. Selon le Voka, la volonté des employés d'agir est généralement limitée, bien que la situation diffère fortement d'une entreprise à l'autre.

Dans le secteur technologique

Un quart de moins sera produit dans l'industrie manufacturière technologique de notre pays. C'est l'avis de la fédération technologique Agoria. Au total, selon Agoria, on parle d'une perte de production de 80 millions d'euros. "Incompréhensible, ce sont précisément les entreprises qui assurent le pouvoir d'achat", déclare Bart Steukers, PDG d'Agoria, qui s'attend à ce que le Premier ministre réaffirme qu'un taux d'emploi de 80 % d'ici 2030 et le soutien à la compétitivité restent des "points de départ centraux" de l'accord de coalition. M. Steukers souligne les défis bien connus des entreprises : beaucoup de travail et un marché du travail tendu. Il cite également les déclarations de Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale. "Selon lui, ce sont les entreprises qui paient pour la protection du pouvoir d'achat des citoyens tout au long du processus, alors que les entreprises doivent également faire face à d'énormes coûts supplémentaires. Si vous savez tout cela, alors pourquoi attaquez-vous ceux que vous protégez ?", déclare M. Steukers.

Il mentionne également que le handicap des coûts salariaux des entreprises belges, selon la Banque nationale, menace de s'aggraver de 5 % cette année et l'année prochaine. "Cela affecterait sérieusement la position concurrentielle des entreprises belges, car l'évolution de nos salaires augmenterait alors davantage que l'évolution des salaires dans nos pays voisins", explique Steukers. "Cela a donc un impact direct sur l'emploi dans notre pays, car moins de compétitivité signifie aussi moins d'emplois. Nous nous retrouvons donc dans une spirale très négative. Le centre d'étude Agoria a calculé que ce handicap de 5 % de coûts salariaux supplémentaires menace de repousser notre taux d'emploi actuel, qui se situe autour des 70 %. Cela signifie que nous sommes très loin de l'objectif commun de tous nos gouvernements.

M. Steukers souligne également que le secteur technologique s'est engagé à créer 40 000 emplois supplémentaires d'ici à la fin de 2030. "Nous sommes très en avance sur le calendrier", plaide le PDG d'Agoria.