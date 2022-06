Le prix du gaz européen commence la semaine par de nouvelles augmentations

De plus en plus de pays européens signalent qu'ils sont coupés du gaz russe.

Le prix du gaz en Europe augmente ce lundi. Le prix avait déjà fortement augmenté la semaine dernière, depuis que beaucoup moins de gaz circule de la Russie vers l'Europe. Sur le marché à terme néerlandais - la référence en Europe - le prix du gaz a augmenté de plus de 5 % pour atteindre 123,8 euros par mégawattheure. La semaine dernière, les prix avaient augmenté de près de 50 %, soit le niveau le plus élevé depuis fin mars.

La capacité de l'important gazoduc Nord Stream, qui transporte le gaz de la Russie vers l'Allemagne, est limitée à 40 %. De plus en plus de pays européens signalent qu'ils sont coupés du gaz russe. Cela signifie qu'ils doivent puiser dans leurs réserves de gaz à un moment où ils devraient les reconstituer.

L'Europe veut se débarrasser du gaz russe, et déploie donc davantage d'efforts en faveur du gaz naturel liquéfié (GNL). De plus, une usine américaine de GNL, dont l'exploitation est interrompue beaucoup plus longtemps que prévu en raison d'un incendie, exerce une pression supplémentaire sur les prix. En outre, il y a également une forte demande de GNL en provenance d'Asie.