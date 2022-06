Nouvelle envolée pour le prix du gaz en Europe

Alors que Moscou ferme de plus en plus le robinet du gaz, de plus en plus de pays prennent des mesures pour économiser le gaz.

Le prix du gaz en Europe continue d'augmenter ce mardi, alors que de plus en plus de pays cherchent des alternatives et réduisent leur consommation. Sur le marché à terme néerlandais - la référence pour le gaz naturel en Europe - le prix du gaz a augmenté de plus de 3 % pour atteindre 124 euros par mégawattheure. Lundi, le prix avait déjà augmenté de 2,5 %, et la semaine dernière de près de 50 %.

Alors que Moscou ferme de plus en plus le robinet du gaz, de plus en plus de pays prennent des mesures pour économiser le gaz. L'Allemagne et les Pays-Bas, par exemple, brûlent à nouveau plus de charbon pour garder les lumières allumées. De cette façon, le gaz peut être économisé pour éviter les pénuries l'hiver prochain.

Ces nouvelles augmentations de prix sont une mauvaise nouvelle pour l'inflation déjà très élevée en Europe.