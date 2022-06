Les taux des crédits montent, mais pas ceux de l’épargne

Cela n’aura échappé à personne, les taux d’intérêt ont pris de la hauteur. Dans des proportions importantes. Ainsi, l’obligation linéaire (OLO) à 10 ans de l’Etat belge, en moins de 12 mois, est passée d’un taux de -0,21 % à un taux de 2,42 % aujourd’hui, un record depuis 2014. L’OLO à 10 ans étant la référence pour les crédits hypothécaires, il n’est pas illogique que cette envolée des taux ait été répercutée dans les tarifs hypothécaires.

Et les taux d’épargne, alors ? Les 4 grandes banques, en 2021, on réalisé plus de 7 milliards d’euros de bénéfice net (près 9,5 milliards brut) : il serait logique qu’elles relèvent les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne, entend-on dire. On pourrait se dire qu’il y aurait une certaine logique puisque les taux à court terme augmentent eux aussi. Le taux à 1 an est ainsi passé en un an de -0,7 à 0,7 %.

Sauf que les banques ne se réfèrent pas à ce taux à 1 an pour gérer les liquidités en dépôt. "C'est plutôt le taux de dépôt de la BCE qui est la référence, et ce taux se trouve encore à -0,50 %. La Banque centrale européenne remonte graduellement ses taux, et dans les prochains mois, on aura peut-être un premier relèvement des taux d'épargne, mais pour le moment, les taux sont encore négatifs", explique Eric Dor, professeur d'économie à l'IESEG (Lille). "C'est donc la BCE qui donne(ra) le tempo. Laquelle réagit plus lentement que son homologue US, par exemple. Il est clair que du point de vue de l'épargnant, il serait appréciable de sentir également cette remontée des taux, en particulier au vu de l'inflation actuelle", reconnaît cette source proche du milieu bancaire. Encore un peu de patience.