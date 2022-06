Quels sont ces deux pays qui comptent la moitié des bornes de recharge électrique en UE ?

À eux deux, les Pays-Bas et l'Allemagne représentent environ la moitié de l'ensemble des points de recharge pour voitures électriques dans l'Union européenne. C'est ce qu'a indiqué mercredi l'association sectorielle ACEA. Toutefois, les deux pays ne couvrent ensemble que 10 % de la superficie totale de l'UE. Les Pays-Bas comptent environ 90 000 points de charge (29,4 % du total de l'UE), l'Allemagne environ 60 000 (19,4 %). L'autre moitié des points de charge est répartie dans les 25 autres États membres de l'UE.

L'écart entre les pays situés en haut et en bas du classement est énorme. Les Pays-Bas possèdent près de 1 600 fois plus de points de charge que le pays dont l'infrastructure est la moins étendue : Chypre, qui ne compte que 57 points de charge. Les Néerlandais ont presque autant de points de charge que 23 autres États membres de l'UE réunis.

Après les Pays-Bas et l'Allemagne, on trouve respectivement la France (37 128 points de charge), la Suède (25 197) et l'Italie (23 543). La Belgique (13 695) occupe la sixième place du classement et compte 4,5 % des points de recharge de l'UE.

Bien qu'il y ait eu une forte augmentation de 180 % du nombre de points de charge dans l'UE au cours des cinq dernières années, le nombre total de 307 000 est insuffisant, selon l'ACEA. Une étude récente a montré que d'ici 2030, quelque 6,8 millions de points de charge publics seront nécessaires dans l'UE pour assurer la transition vers la conduite électrique.