Une dizaine de fermes wallonnes rémunérées pour avoir réduit leurs émissions carbone

Une dizaine de fermes en Wallonie viennent d'être payées pour avoir réduit ou stocké des émissions carbone. Ces agriculteurs et agricultrices ont adhéré au programme de consultance de Soil Capital, une start-up wallonne qui accompagne l'exploitant dans la mise en place de pratiques régénératives des sols. Le programme a été lancé il y a deux ans environ et ce mercredi, une centaine d'agriculteurs en France et en Wallonie ont reçu la rémunération qui accompagne leur certification carbone. Les fermiers intéressés par ce programme procèdent à un premier diagnostic en vue de déterminer si leur exploitation est émettrice de carbone ou si elle en stocke. Un catalogue de pratiques est ensuite élaboré allant de la réduction du travail du sol, au recours aux engrais organiques et à la diversification de la rotation des cultures, dans l'objectif de réduire les émissions.

Un nouveau diagnostic est élaboré un an plus tard et des certificats carbone sont alors mis en vente en fonction des résultats engrangés par l'exploitation. Soil Capital est active sur le marché du carbone volontaire. Les entreprises achetant ce type de certificats, issues généralement de l'agro-alimentaire, ne sont donc pas contraintes de le faire légalement. Mais la démarche traduit "la volonté des acteurs de la filière en aval d'agir pour la réduction des GES (gaz à effet de serre, NDLR)", commente Soil Capital.

Au total, pour ce premier bilan, un million d'euros a pu être redistribué à une centaine de chefs d'exploitation engagés dans le programme, soit 10 000 euros en moyenne par ferme, pour une superficie de 22 000 hectares dont 90 % en France.

La forte proportion dans l'Hexagone s'explique par la taille des exploitations. En Wallonie, la superficie moyenne d'une exploitation est de 60 hectares. Le programme de Soil Capital ayant un coût, les grosses exploitations y adhèrent plus aisément. "Nous pouvons cependant mettre en place un système d'avance de trésorerie en quelque sorte", explique une porte-parole de l'entreprise. Cela permet à un agriculteur de ne pas avoir à débourser pour son diagnostic. Celui-ci serait acquitté par un prélèvement lors du versement des certificats obtenus à terme.

Plus de 500 agriculteurs ont sollicité à ce jour les services de Soil Capital. Certains ont quitté le programme, mais ils se comptent sur le doigt d'une main, assure-t-on. L'objectif initial de l'entreprise est de soutenir la transformation d'un million d'hectares de terres agricoles en Europe d'ici 2025.