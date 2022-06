La Belgique produit une quantité alarmante de cigarettes pour le marché illégal français

Notre pays produit de plus en plus de cigarettes de contrefaçon. Une grande partie d'entre elles sont destinées au marché clandestin français. C'est ce qui ressort d'une étude annuelle réalisée par KPMG pour le compte du fabricant de cigarettes Philip Morris International. "Le nombre d'usines illégales de cigarettes en Belgique est en augmentation alarmante", indique le rapport. En 2018, sept usines de cigarettes illégales ont été démantelées dans le Benelux, en 2021 il y en avait déjà dix-sept. Les travailleurs clandestins travaillent souvent dans des conditions dégradantes.

Alors que le nombre d'usines de cigarettes illégales diminue dans des pays comme la Pologne, les bandes criminelles déplacent leurs activités en Belgique, qui est un pays de transit. Selon le rapport, l'une des raisons de cette situation est que les bandes criminelles veulent opérer plus près des marchés en France et en Grande-Bretagne. Les ports de Rotterdam et d'Anvers jouent également un rôle.

"Les douanes belges ont fait un excellent travail ces dernières années, mais il se peut que de nombreuses bandes criminelles organisées opèrent encore en Belgique", indique le rapport. L'installation d'une usine de cigarettes illégales coûterait environ 800 000 euros en machines chinoises, mais les gangs récupèrent cette somme avec la vente d'un seul conteneur de cigarettes. Il y a aussi beaucoup de ventes en ligne.

En partie à cause des taxes élevées sur les cigarettes en France, une grande partie de la production illégale dans notre pays part chez les voisins du sud. En quelques années, un paquet de cigarettes en France est devenu deux fois plus cher. Les Français connaîtraient une "augmentation inquiétante de la consommation de cigarettes illégales allant jusqu'à 29 %", selon le rapport. Le trésor public français a perdu un bon six milliards d'euros de recettes en 2021.

Crime organisé

"Les recherches médico-légales montrent qu'une proportion importante des cigarettes contrefaites en France a été produite dans notre pays", indique l'étude. "L'évolution inquiétante en France entraîne une augmentation du crime organisé en Belgique."

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : en Belgique, la consommation de cigarettes contrefaites est en baisse, pour atteindre un peu moins de 5 % du nombre total de cigarettes. Le Trésor public a donc perdu 100 millions d'euros en 2021, alors qu'en 2020, le chiffre était beaucoup plus élevé.

D'autre part, la consommation totale de cigarettes illicites en Europe a augmenté de 3,9 %. Le rapport - commandé par l'industrie de la cigarette - craint une nouvelle augmentation du commerce illégal du tabac en Belgique si une forte augmentation des droits d'accises est mise en œuvre, ce qui entraînerait une hausse des prix. Selon Philip Morris, "les augmentations excessives du prix des produits du tabac entraînent une augmentation du commerce illégal et n'ont aucun effet sur le nombre de personnes qui fument."

Afin de maintenir les recettes fiscales, Philip Morris propose de se concentrer sur les "alternatives sans fumée" qu'il met sur le marché. "Les alternatives sans fumée sont moins risquées et peuvent être un moyen efficace d'améliorer la santé publique", affirme l'entreprise.

Depuis 2008, Philip Morris a investi plus de 9 milliards de dollars pour développer, valider scientifiquement et commercialiser des produits "sans fumée" innovants.