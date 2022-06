Accueil Economie Conjoncture Victime de la grève de Ryanair, Julien a trouvé une alternative… à 1500 €: "J’ai été prévenu en dernière minute" Julien devait partir à Corfou dimanche. Il partira finalement ce vendredi depuis Düsseldorf. Van Hoof Thibaut ©JEAN LUC FLEMAL

Partir en vacances génère toujours un certain stress à quelques jours du départ. Et quand une grève vient s'ajouter à ça, cela peut tourner à l'angoisse. Julien Lambert devait partir ce dimanche à Corfou avec sa femme et ses deux enfants via un vol Ryanair. Il a été prévenu mercredi de l'annulation de son vol. " J'ai déjà eu de la chance par rapport à d'autres voyageurs, mais je trouve tout de même que le délai entre...