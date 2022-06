La Russie décuple ses livraisons de pétrole vers l'Inde

L'Inde et la Chine sont devenus les plus gros acheteurs de pétrole russe.

La part du pétrole russe est passée à 10 % du total des importations de pétrole de l'Inde depuis avril. Il s'agit d'une solide augmentation, contre 0,2 % au cours des 12 mois précédents. L'agence de presse financière Bloomberg a rapporté ces chiffres vendredi, sur la foi d'un fonctionnaire du gouvernement indien.

Grâce à cette augmentation, la Russie est désormais l'un des dix principaux fournisseurs de pétrole de l'Inde, troisième consommateur de pétrole.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que les flux de pétrole vers les deux consommateurs asiatiques étaient en "forte croissance". Le ministre indien du pétrole, Hardeep Singh Puri, a expliqué jeudi aux journalistes pourquoi il en est ainsi. "Quand les prix augmentent et que vous n'avez pas d'autre option, vous achetez partout", a-t-il fait écho. "Nous avons une compréhension très claire des intérêts indiens".