Crise du gaz : qui est visé par le plan de délestage en Belgique ?

On le sait, l'Europe risque de manquer de gaz cet hiver. Du moins si la Russie continue à restreindre ses livraisons à destination du marché européen. Néanmoins, la Belgique est nettement mieux positionnée que certains de ses voisins pour faire face à cette crise. Selon le cabinet de Tinne Van der Straeten (Groen), la ministre fédérale de l'Énergie, "il n'y a pratiquement pas de gaz russe dans notre réseau de gazoducs". En outre, notre pays est très bien situé géographiquement et bénéficie de sa connexion aux terminaux gaziers de Zeebruges et de Dunkerque.

Il n’empêche, Tinne Van der Straeten est en train de peaufiner le plan d’urgence qui serait activé en cas de pénurie de gaz. Trois niveaux d’alerte sont aujourd’hui prévus : "alerte précoce", "alerte" et "urgence". Contrairement à ce qui se passe dans plusieurs pays européens, le niveau 1 n’a pas été activé en Belgique. L’Allemagne, quant à elle, en est déjà au niveau 2.

Un plan d’urgence à adapter

L'actualisation du plan d'urgence de la Belgique doit être abordée en commission Énergie de la Chambre, ce mardi. Plusieurs questions de députés ont été adressées à Tinne Van der Straeten à ce sujet. La Libre a pu se procurer le draft de la réponse adressée à la députée Leen Dierick (CD&V). Voici ce que contient le document.

On y apprend que l’activation du plan d’urgence n’est pas forcément synonyme de coupure forcée de l’approvisionnement en gaz. Le délestage n’est qu’une mesure parmi d’autres en cas de pénurie. Si une réduction des livraisons s’avérait indispensable, le plan d’urgence actuel prévoit de toucher uniquement les consommateurs raccordés au réseau de Fluxys. Il s’agit de gros consommateurs de gaz de type industriel. En Belgique, il y a environ 120 entreprises raccordées directement à Fluxys.

Les ménages, PME et hôpitaux, quant à eux, sont raccordés via les gestionnaires de réseau de distribution (Ores, Resa…). Le plan d'urgence actuel ne prévoit pas de toucher ce type de consommateurs. Mais cela pourrait changer. "Dans le cas extrêmement improbable où cela ne serait pas suffisant, les hôpitaux et les ménages seront obligés de consommer moins", peut-on lire dans le brouillon de réponse adressé à Leen Dierick.

Centrales au gaz protégées

Notons que les centrales au gaz font partie des clients protégés. Elles seraient donc touchées en dernier lieu. L’objectif est de maintenir la sécurité d’approvisionnement en électricité. Les sites Seveso seraient, eux aussi, protégés.

Par ailleurs, le SPF Économie a lancé une enquête à l'attention de 1000 entreprises ayant une forte consommation de gaz (à partir de 10 Gwh par an). L'objectif de cette consultation est d'affiner le plan d'urgence afin qu'il reflète au mieux la réalité économique des consommateurs de gaz. Ce large panel montre que des entreprises raccordées au réseau de distribution de gaz devraient aussi être concernées par le nouveau plan d'urgence. "En retirant les entreprises classées Seveso, il n'y avait pas assez d'entreprises raccordées au réseau de Fluxys", commente Peter Claes, directeur de Febeliec, la fédération des gros consommateurs d'énergie.

L'enquête doit permettre de cibler qui a la possibilité d'assumer une réduction de ses livraisons de gaz. A priori, il n'y aurait pas d'approche différenciée par entreprises mais plutôt par secteurs.

"Le plan actuel prévoit de fournir une quantité minimale correspondant aux 1000 heures où la consommation était la plus basse au cours des trois dernières années, précise Peter Claes. Pour certaines entreprises, par exemple celles qui ont connu des maintenances exceptionnelles, ce mode de calcul n'est pas équitable. En outre, certaines entreprises préféreront stopper complètement leur production en raison du coût élevé du gaz ou du risque d'endommager leur outil de production en cas de coupure. Il faut affiner le plan pour tenir compte de cela".

Le plan d’urgence actuel ne prévoit pas de compensations financières pour les entreprises qui se verraient contraintes de réduire leur consommation de gaz.