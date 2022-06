Les prix des métaux remontent après leur pire semaine depuis un an

"Plus on va vouloir se libérer du gaz russe, plus on risque d'accentuer notre dépendance vis-à-vis de ses métaux"

Se passer des énergies fossiles est nécessaire mais implique une autre dépendance, celle des métaux. Quel rôle y joue la Russie ? Et quels sont les enjeux liés à la guerre en Ukraine et le conflit commercial qui en découle ? Enfin, que peut faire l'Europe ?