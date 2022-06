Le prix du pétrole à la hausse ce mardi, suite à des problèmes en Libye et en Équateur

Des problèmes en Libye et en Équateur provoquent en effet des ruptures d'approvisionnement. Le prix du baril de pétrole américain WTI a augmenté de 1,2% pour atteindre 110,87 dollars. Un baril de Brent de la mer du Nord - déterminant pour le prix à la pompe en Belgique - est 1,3% plus cher et coûte 116 dollars.

L'agitation politique en Libye a pour conséquence que moins de pétrole peut être exporté, et les manifestations anti-gouvernementales en Équateur menacent également de réduire la production. Cela risque de resserrer le marché pétrolier, qui est déjà sous la pression des sanctions occidentales contre la Russie.