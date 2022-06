Les Belges reprennent la route des vacances, avec une préférence toujours marquée pour certaines formules et destinations

Les vacances scolaires débutent ce vendredi. Ce sera aussi, à Brussels Airport, la journée la plus animée du week-end et la plus chargée depuis le début de la crise du Covid.

Les examens se terminent, le soleil luit : il y a vraiment un parfum de vacances dans l’air… Officiellement, pourtant, les congés scolaires ne débutent que vendredi. Et ce vendredi, précisément, Brussels Airport s’attend à accueillir 72 000 passagers au total, dont 39 000 au départ. Ce sera d’ailleurs la journée la plus animée du week-end, annonce l’aéroport. Et la plus chargée depuis le début de la crise du Covid en mars 2020.

En juillet et août, Brussels Airport devrait accueillir 4 millions de passagers, ce qui représente 74 % du nombre de passagers de l'été 2019 (5,4 millions). Une prévision qui ne tient pas compte, évidemment, du risque d'éventuelles actions syndicales du personnel actif sur le site ou des compagnies aériennes.

©BELGA

Quant aux aéroports d’Ostende et d’Anvers, ils attendent, respectivement, 90 000 et 60 000 passagers, principalement à destination de Malaga et Alicante (et les Canaries pour le seul aéroport d’Ostende).

Espagne et “all inclusive”

L’Espagne et les îles Canaries sont aussi les destinations les plus populaires à Brussels Airport (185 destinations proposées par 60 compagnies cet été), au même titre que le Portugal, l’Italie ou la Grèce. Et les responsables de l’aéroport de noter que depuis la fin des limitations de voyage en raison du coronavirus, la Turquie, l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et le Cap-Vert ont à nouveau la cote. Pour les destinations plus lointaines, les États-Unis se disputent la place de destination préférée avec le Canada, sans oublier les Caraïbes et le Mexique. Du côté de l’Asie, c’est la Thaïlande qui arrive en tête.

L'Espagne, la Grèce et la Turquie forment également le trio de tête parmi les voyageurs de Tui qui partiront en avion cet été. Les tendances habituelles en matière de destinations refont donc surface, tout comme le type de vacances, constate le voyagiste. Puisque les formules tout compris (all inclusive) "séduisent 7 vacanciers sur 10".

Autre tendance, qui s'est fortement accentuée avec le Covid, celle des réservations de dernière minute. Si "le nombre de personnes qui s'envoleront en juillet est quasiment équivalent à celui de juillet 2019, indique le tour-opérateur, le mois d'août connaît encore un léger recul mais les réservations de dernière minute laissent présager la même évolution qu'en juillet".

Enfin, les budgets moyens sont à la hausse, souligne le tour-opérateur : 1 280 euros par personne pour les vacances en avion (+13 % par rapport à 2019) ; 520 euros pour les vacances en voiture (+23 %) et 250 euros pour un city-trip (+12 %).