Flambée du prix des matériaux : les entreprises de construction exigent une avance

La moitié (54 %) des entrepreneurs et installateurs demandent une avance du paiement en raison de la hausse du prix des matériaux de construction, indique mercredi la Confédération Construction sur base de son enquête conjoncturelle mensuelle. Il y a un an, ils n'étaient que 42 % à le faire.

Le plus souvent, l'avance demandée atteint 30 % du montant total "mais de plus en plus d'entreprises demandent une avance de 40 %". Elle est sollicitée afin de pouvoir acheter les matériaux.

Nouvelle hausse des prix en juin

La très large majorité (85 %) des 233 entrepreneurs et installateurs interrogés lors de la dernière enquête de la Confédération Construction ont constaté une nouvelle hausse des prix en juin. Le mois précédent, ils étaient 95 % à observer une augmentation des prix. "La situation semble donc s'apaiser quelque peu", souligne la Confédération Construction, qui espère que cette tendance se poursuivra après la baisse de matériaux comme le cuivre et le minerai de fer.

Pour vérifier si son entrepreneur est de bonne foi, la Confédération Construction conseille de consulter son site www.buildyourhome.be qui prodigue des conseils et permet de vérifier si un entrepreneur n'a pas de dettes sociales et/ou fiscales. La Confédération, qui défend les intérêts de plus de 16 000 entreprises du secteur, recommande également d'éviter les avances très élevées et de verser les montants en fonction de l'avancement des travaux.