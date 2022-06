Voici les villes les plus chères pour les expatriés : Bruxelles avance de 16 places

Bruxelles est devenue une ville considérablement plus chère à vivre pour les travailleurs étrangers. La capitale belge a progressé de 16 places pour atteindre la 39e position sur la liste annuelle établie par Mercer, une société spécialisée dans les ressources humaines. Après un an, Hong Kong reprend la tête du classement des villes les plus chères du monde pour les expatriés.

Selon Mercer, la montée de Bruxelles dans la liste est due, entre autres, à une inflation élevée et à l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar (l'étude prend la ville américaine de New York comme référence). "Le coût de la vie est devenu considérablement plus cher pour les expatriés, et sans un ajustement de l'indexation de leur rémunération, cela se fait au détriment de leur pouvoir d'achat", sonne le texte. Les travailleurs étrangers sont généralement remboursés du coût de la vie dans le pays où ils vivent et travaillent par leur pays d'origine.

L'essor du télétravail et du travail flexible peut également avoir un impact. "De nombreux travailleurs ont reconsidéré leurs priorités, l'équilibre entre leur travail et leur vie privée et le choix de leur lieu de résidence. Les expatriés sont plus susceptibles de reconsidérer s'il est encore intéressant de travailler à Bruxelles dans ces circonstances", indique M. Mercer.

Bruxelles plus attractive

Le fait que Bruxelles soit devenue plus chère peut également avoir un impact sur son attractivité. "À long terme, cette augmentation des coûts peut amener une entreprise à retirer ses employés internationaux de Bruxelles et à les relocaliser dans des villes moins coûteuses", indique M. Mercer.

Hong Kong est la ville la plus chère du classement de 227 villes pour la quatrième fois en cinq ans. L'année dernière, Ashgabat au Turkménistan avait remporté ce titre. Après Hong Kong, quatre villes suisses suivent : Zurich, Genève, Bâle et Berne. Le top 10 est complété par Tel Aviv (Israël), New York (États-Unis), Singapour (Singapour), Tokyo (Japon) et Pékin (Chine).

L'indice du coût de la vie compare les prix et les services dans les villes, notamment le logement, les transports, l'alimentation, l'habillement, les articles ménagers et les loisirs.