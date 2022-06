La Belgique est numéro 2 des investissements R&D en Europe

La Belgique a investi en 2020 quelque 3,5 % de son produit intérieur brut en recherche et développement, ressort-il de statistiques diffusées jeudi par la Région flamande. Le plat pays arrive ainsi en deuxième position des États membres de l'Union européenne qui investissent le plus dans ce domaine, après la Suède. En tout, les entreprises, instituts de recherche et pouvoirs publics belges ont investi plus de 18 milliards d'euros dans la recherche et le développement en 2020.

C'est la Flandre qui a investi le plus, à 3,6 %, suivie de près par la Wallonie (3,4 %). La Région bruxelloise a investi 2,7 % de son produit intérieur brut. A noter que les chiffres wallons et bruxellois sont encore provisoires.

La moyenne européenne se situe à 2,2 % du PIB, malgré l'objectif d'atteindre une moyenne de 3 % en 2020. Seule une poignée d'Etats membres ont atteint ce niveau: le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et la Belgique.