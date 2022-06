Le milliardaire Suleiman Kerimov a été sanctionné en 2018 par les États-Unis pour blanchiment d'argent présumé et il fait à présent partie des oligarques russes sanctionnés par plusieurs pays et par l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Washington gèle plus d'un milliard de dollars d'avoirs aux États-Unis d'un oligarque russe

Le Trésor américain a annoncé jeudi le gel d'avoirs supérieurs à un milliard de dollars d'une société basée aux États-Unis et contrôlée par l'oligarque et homme politique russe Suleiman Kerimov, déjà sanctionné par Washington. Une enquête des autorités américaines a "révélé que Kerimov a utilisé une série complexe de structures légales et d'hommes de paille pour dissimuler ses intérêts dans Heritage Trust", une société implantée dans le Delaware (est des États-Unis), affirme le Trésor dans un communiqué.

Le milliardaire Suleiman Kerimov a été sanctionné en 2018 par les États-Unis pour blanchiment d'argent présumé et il fait à présent partie des oligarques russes sanctionnés par plusieurs pays et par l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Accusant les élites russes de "se cacher derrière des intermédiaires et des arrangements légaux complexes", la secrétaire au Trésor Janet Yellen a affirmé que son ministère utiliserait son autorité pour appliquer les sanctions décidées envers "ceux qui financent et tirent profit de la guerre de la Russie en Ukraine".

La législation fiscale du Delaware est l'une des plus avantageuses au monde, et cet État de la côte est américaine, fief du président Joe Biden, héberge de nombreuses sociétés étrangères.

Dans son communiqué, le Trésor américain affirme également qu'un neveu de Suleiman Kerimov, Ruslan Gadjiev, représente l'un des bénéficiaires de Heritage Trust. Élu au Parlement russe, M. Gadjiev était déjà sous le régime de sanctions des États-Unis depuis mars, et son implication dans la société "fournit une raison séparée et indépendante" à ce gel, affirme Washington.

Début juin, un tribunal fidjien avait autorisé la remise aux États-Unis du superyacht Amadea, lié à Suleiman Kerimov. Le bateau, d'une valeur de quelque 300 millions de dollars avait été saisi par les Fidji à la demande de Washington.