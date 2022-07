Les craintes de récession pèsent sur le cours du cuivre, qui passe sous la barre des 8.000 dollars

Le cours du cuivre a atteint son niveau le plus bas depuis février 2021, en reculant de plus 3% à la Bourse des métaux de Londres.

Le cours du cuivre est descendu vendredi sous la barre des 8.000 dollars la tonne, son niveau le plus bas depuis février 2021. Les craintes d'une récession, et donc d'une demande moindre, pèsent sur le prix du métal, très utilisé dans ses secteurs comme la construction, les télécoms ou l'industrie automobile et dès lors un peu considéré comme le baromètre de l'économie mondiale. Le cours du cuivre a reculé de plus 3% vendredi à la Bourse des métaux de Londres, à 7.988 dollars la tonne. En mars, le cours du métal avait encore atteint un record de près de 10.900 dollars sur fond de craintes sur les livraisons russes, à la suite de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales.

D'autres métaux, comme l'aluminium, le zinc, le plomb et le nickel ou encore le minerai de fer sont orientés à la baisse.